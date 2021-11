La Russie va aider le Mali à occuper le nord laissé par les forces françaises

Alors que la France commence à se retirer du nord Mali comme elle l’avait annoncé en juin dernier, la Russie pourrait bien récupérer cette opportunité d’accentuer sa coopération militaire avec Bamako. Selon le chef de la diplomatie russe, il ne doit pas avoir vacance de pouvoir dans le nord Mali. Ce qui suppose que les russes pourraient combler le vide laissé par Paris.

Lors d’une conférence de presse à la suite de la visite du ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop, à Moscou, le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov, a indiqué que la Russie tiendra son engagement à développer davantage la coopération militaro-technique et les liens militaires de longue date avec le Mali.

Plusieurs accords en ce sens ont été signés ces dernières années. « Nous les remplirons, notamment en soutenant les efforts du gouvernement malien pour assurer les capacités de défense du pays, ce qui est particulièrement pertinent face à la menace terroriste persistante », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. « Nous comprenons la nécessité de renforcer le potentiel antiterroriste du Mali. À cet égard, l’État russe fournit les équipements, les armes et les munitions nécessaires », assure le diplomate.

En ce qui concerne le départ des forces françaises de plusieurs bases stratégiques du nord Mali, Lavrov a insisté sur le fait que « le risque d’une vacance du pouvoir dans le nord du pays ne doit pas se concrétiser à la suite de la décision de nos confrères français de retirer une partie de leurs troupes du Mali et de fermer trois des cinq bases militaires dans les régions les plus actives des groupes terroristes ». Il va sans dire que la Russie apportera probablement son soutien au Mali pour occuper les zones libérées par la France.

Lors de sa déclaration aux journalistes, le ministre russe des affaires étrangères a également exprimé le soutien de son pays aux autorités maliennes en ce qui concerne le report des élections. Selon Lavrov, les groupes terroristes sont de plus en plus actifs, notamment dans le nord du pays, et n’offrent donc pas un environnement favorable pour lancer une campagne électorale.

Le Mali est en pleine transition politique après deux coups d’Etat survenus cette année. La junte au pouvoir assure qu’elle se bat pour rétablir la sécurité dans le pays et un climat social détendu avant d’organiser des élections. Cependant, la CEDEAO et la France ne sont pas de cet avis et veulent que les militaires quittent au plus vite le pouvoir. Aussi, la France a exprimé son opposition à un éventuel accord malien avec les paramilitaires russes de Wagner. Un accord dont le Mali nie l’existence.