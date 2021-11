La Russie installe des boucliers antimissile S-300 en Syrie

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Schoïgou, a annoncé l’installation par son pays, des boucliers antimissile S-300 en Syrie pour renforcer la Défense de ce pays partenaire. Les boucliers ont été installés au nord-est de la Syrie.

La Russie poursuit sa coopération avec la Syrie et annonce de nouveaux équipements militaires au profit de ce pays de l’Asie de l’Ouest. Moscou a annoncé l’installation des boucliers antimissile S-300 au nord-est de la Syrie. L’installation des boucliers antimissile S-300 à Raqqat permet de renforcer les capacités militaire de Moscou et du régime Assad contre les multiples attaques répétées de Washington et d’Israël dans certaines zones indiquée par l’agence officielle SANA.

En 2018, Moscou avait parachevé la livraison à l’armée syrienne des systèmes de missiles « S-300 » et des systèmes de commande « Polyana-D4 ». « L’objectif de ces systèmes est de garantir la sécurité des positions importantes sur les territoires syriens et de consolider la sécurité des militaires russes en Syrie ».

Les relations entre la Russie et la Syrie sont relativement amicales. La Syrie dispose d’une ambassade à Moscou tandis que la Russie dispose d’une ambassade à Damas et d’un consulat à Alep, fermé en 2012 en raison de la guerre civile syrienne.