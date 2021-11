La Russie continuera de livrer « des équipements, des munitions et de l’armement » au Mali

La Russie n’est pas disposée à mettre un terme à sa coopération avec le Mali tel que souhaite la France. Moscou a réitéré jeudi, sa volonté de poursuivre et de renforcer ses relations diplomatiques avec Bamako, surtout au plan militaire, dans le but de rendre efficace les Forces Armées Maliennes pour mieux contrer le terrorisme.

En visite à Moscou, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov. En tête-à-tête jeudi, les deux hommes ont décidé de renforcer la coopération entre leurs pays. Moscou continuera de livrer « des équipements, des munitions, des armements » et à former des officiers maliens pour que Bamako puisse se défendre « efficacement » contre la menace terroriste, a dit le chef de la diplomatie russe, Lavrov.

Très ému de la déclaration de son homologue russe, le ministre malien des Affaires Etrangères, Abdoulaye Diop, a rappelé que « chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous ». « Nous sommes dans une situation difficile et nous nous tournons encore vers cet ami pour qu’il puisse nous aider à en sortir », a-t-il poursuivi, précisant que « jusqu’à 80% » des équipements militaires de son pays sont d’origine russe.

La coopération entre le Mali et la Russie s’entretient de plus belle ces derniers mois. La Russie a livré il y a quelques mois, 4 hélicoptères d’attaque M-171, des munitions et équipements de guerre au Mali. Moscou a également annoncé cette semaine, une aide de 2 millions de dollars au Mali. L’aide de Moscou s’inscrit dans le programme des nations unies, selon une source diplomatique.