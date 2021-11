La Russie annonce une aide de plus de 2 millions de dollars au Mali

La Russie va débourser plus de 2 millions de dollars en faveur du Mali. L’aide de Moscou s’inscrit dans le programme des nations unies, selon une source diplomatique.

La Russie renforce sa coopération avec le Mali. Après la livraison de quatre hélicoptères d’attaque M-171 aux Forces Armées du Mali avec d’importantes munitions, Moscou annonce une aide pécuniaire au Mali. Partenaire stratégique de Bamako, la Russie va accorder plus de 2 millions de dollars au Mali, dans le cadre du programme des nations unies, selon une source diplomatique.

Cette nouvelle aide annoncée par la Russie au profit du Mali va renforcer plus les relations entre les deux pays. De quoi énerver Paris qui ne digère pas les relations entre Moscou et Bamako. La France s’est récemment opposée à toute collaboration entre le Mali et la Russie qui pourrait aboutir à l’arrivée des paramilitaires de la société russe Wagner à Bamako.

Paris a menacé de retirer ses troupes du Mali si le gouvernement malien signe un accord avec la société russe de sécurité privée Wagner. Elle a jugé une éventuelle présence russe “incompatible” avec la présence européenne. Le gouvernement malien, pour sa part, a affirmé vouloir disposer “d’un plan B”, en raison du redéploiement militaire français.