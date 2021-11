La Russie a averti qu’elle pouvait anéantir les satellites de l’OTAN avec sa technologie « Star Warrior »

La Russie met en garde l’OTAN qu’elle est capable de détruire son satellite avec sa nouvelle technologie « Star Warrior ». Une manœuvre qui pourrait rendre inutiles les missiles guidés par GPS de l’Occident.

L’intervention russe relative à la destruction des satellites de l’OATN constitue la dernière des provocations dans le conflit entre Moscou et l’occident sur la question ukrainienne. Selon un rapport du média d’Etat russe, les missiles antisatellites (ASAT) de Moscou pourraient détruire 32 satellites de l’OTAN et « aveugler tous leurs missiles, avions et navires, sans parler des forces terrestres ».

Cette mise en garde intervient alors que, la semaine dernière, la Russie a effectué le test de cette technologie ASAT, sur un de ses anciens satellites soviétiques. Le test a été concluant sauf que cela a envoyé des éclats d’obus voler vers la Station spatiale internationale (ISS), provoquant l’indignation de la NASA et de Washington.

Ce nouveau développement intervient alors même que les tensions sont encore très tendues à la Frontière russe avec l’Ukraine. Le président russe a envoyé plus de 94 000 soldats à la frontière en réponse aux tentatives d’intimidation de l’OTAN, ce qui fait craindre une invasion du pays si les tensions ne redescendent pas rapidement.