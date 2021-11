La montée en puissance du programme nucléaire iranien confirmée, Israël prêt à attaquer

Selon un rapport confidentiel de l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’Iran dispose désormais de 1 008 centrifugeuses modernes sur son site de Natanz.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a fait état mercredi d’une nette augmentation du stock d’uranium enrichi par l’Iran, à quelques jours d’une visite de son chef à Téhéran et de la reprise des pourparlers pour ressusciter l’accord de 2015. Au fil des mois, Téhéran s’est affranchi des engagements pris dans le cadre de ce pacte. Selon un rapport de l’instance onusienne consulté par l’AFP, la quantité d’uranium accumulée dépasse désormais de plus de douze fois la limite autorisée: il était ainsi estimé début novembre à 2.489,7 kg.

Surtout, l’Iran a dépassé le taux d’enrichissement de 3,67 % fixé par l’accord, montant d’abord à 20 %: il dispose maintenant de 113,8 kg, contre 84,3 kg fin août. Puis il a franchi le seuil inédit de 60 %, se rapprochant des 90 % nécessaires à la confection d’une bombe: il en a produit 17,7 kg, contre 10 kg il y a trois mois.

Israël prépare des plans pour attaquer les installations

Un rapport israélien a fait état des plans préparés par Tel-Aviv pour attaquer les installations nucléaires de l’Iran, en cas d’échec des négociations sur le nucléaire. La Société israélienne de radiodiffusion a déclaré: “le gouvernement israélien a chargé les services de sécurité de préparer des plans pour attaquer les installations nucléaires iraniennes, en cas d’échec des négociations sur le nucléaire avec Téhéran“.

Et d’ajouter : “selon les estimations du renseignement, présentées au niveau politique du pays, ces derniers mois, l’Iran tenterait d’installer des missiles sol-air en Syrie, au Liban, en Irak et dans d’autres régions, dans le but d’intercepter les frappes aériennes israéliennes“.

Et de poursuivre : « ces estimations du renseignement indiquent qu’une force syrienne a tiré des missiles depuis un système de défense aérienne iranien contre des avions de l’armée de l’air israélienne ». Le gouvernement israélien mène des communications et des consultations approfondies avec les États-Unis d’Amérique, sur le dossier nucléaire iranien. Israël déclare s’opposer au retour de Washington à l’accord sur le nucléaire avec l’Iran.