La Miss Sénégal 2020, « victime de viol suivi de grossesse », enflamme le pays

Ce vendredi 19 novembre, c’est le scandale miss Sénégal 2020 qui est en vedette dans la presse sénégalaise. Miss Sénégal 2020, Ndèye Fatima Dione, a un bébé (garçon) de 5 mois issu d’un viol. La Miss et sa maman ont porté de graves accusations sur le comité d’organisation de Miss Sénégal.

Miss Sénégal 2020, Ndeye Fatima Dione, aujourd’hui maman d’un garçon de 5 mois, aurait été victime de viol. Selon des révélations faites par sa maman lors d’une interview avec le média sénégalais « Dakarbuzz », sa fille a été violée puis engrossée.

« La seule chose que nous savons c’est que Fatima est tombée enceinte suite à son sacre. Nous ne souhaitons accuser personne mais une chose est sûre, avant qu’on ne découvre sa grossesse, elle était chez un membre du comité d’organisation de Miss Sénégal. Habituellement, lorsque les organisateurs avaient besoin d’elle, ils la faisaient loger à l’hôtel, mais avant son voyage au Maroc, on l’a amenée dans une maison et nous ne connaissons pas la raison. C’est par la suite qu’on nous a fait savoir que le voyage n’aura plus lieu et qu’il a été annulé à cause de la Covid-19 », a déclaré la mère de Ndeye Fatima Dione.

« Après ce séjour dans cette maison, Fatima a commencé à se plaindre de maux de ventre et est devenue très maladive. Amenée à l’hôpital, on nous a fait savoir qu’elle était enceinte de 4 mois alors que nous pensions qu’il s’agissait d’un fibrome. Nous ne connaissons pas l’auteur de cette grossesse, nous savons juste que cette fille de 20 ans a été victime de viol. A plusieurs reprises, elle a pensé à se suicider », a-t-elle ajouté.

« Elle ne dit pas la vérité »

Selon Amina Badiane, présidente du comité d’organisation, ce déballage n’est que du mensonge. « Elle a dit qu’on avait arrangé une rencontre avec des partenaires. C’est faux. Miss Sénégal est toujours accompagnée par le comité. Elle dit qu’on l’aurait droguée et que c’est à son réveil qu’elle s’est rendue compte qu’on l’avait violée. Il faut préciser que quand les filles sont au vert, aucune visite, même des proches, n’est autorisée. En plus, on met deux candidates par chambre, pour éviter ce genre de situation. Je dois aussi préciser que les miss sont toujours dans des hôtels. Jamais, on n’a amené quelqu’un dans une maison. Pourquoi ne porte-t-elle pas plainte dans ce cas ? Elle ne dit pas la vérité. Pourquoi, quand elle s’est rendue compte du viol, elle ne nous a pas saisi ? », s’est-elle interrogée.

« Ce qu’elle a dit est sans fondement. Une fille violée n’est jamais exempte de reproches. Elle est majeure et vaccinée. Qu’elle apporte des preuves de ce qu’elle allègue et qu’elle porte plainte. Si elle a été violée, c’est parce qu’elle a été consentante».

La CFAO se retire et reprend ses véhicules

Dans un communiqué, la société, sponsors de Miss Sénégal, a condamné les propos tenus par la présidente du comité Miss Sénégal. « Ces propos vont à l’encontre de nos valeurs. Par conséquent, nous avons décidé de mettre un terme au partenariat avec le Comité Miss Sénégal et retirons, tous nos véhicules », peut-on lire dans le communiqué en date du 19 Novembre 2021.

Le procureur de la république alerté

Selon les médias locaux, plusieurs organisations ont alerté le Procureur de la République et la Brigade des mœurs pour que toute la lumière soit faite sur l’affaire de « viol présumé suivi de grossesse » de Miss Sénégal 2020. Ces ONG estiment que « la mesure conservatoire la plus urgente que l’État devrait prendre étant de retirer sans délais à cette organisation sa licence, qu’elle est loin de mériter ! Et de l’assigner séance tenante en justice pour apologie du viol ».