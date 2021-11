La Marine française lance son plus grand exercice militaire dénommé Polaris21

Du 18 novembre au mois de décembre 2021, la marine française va débuter conjointement avec l’USS NAVY, un exercice militaire naval. Dénommé POLARIS21, cet exercice opérationnel majeur est destiné à préparer les forces à un engagement de haute intensité.

La ministre française des Armées, Florence Parly, a salué la mise en orbite de trois satellites militaires espions français dans l’espace, à partir du site de lancement dans la région de Guyane, un projet développé par Airbus et la société Thalès avec l’assistante de la direction générale de l’armement et a annoncé le lancement de Polaris21, le plus grand exercice de la marine française. Selon la ministre, l’opération militaire navale qui va débuter avec USS NAVY le 18 novembre va s’étendre jusqu’en décembre.

Plus de 6000 militaires, 4000 marins avec des navires et portes avions américains et français seront déployés dans l’ouest de la Méditerranée et dans l’océan Atlantique pour le compte de cet exercice. POLARIS 21 mobilisera toutes les composantes de la Marine nationale, y compris ses moyens de dernière génération, les moyens terrestres et aériens de l’Armée de terre et de l’Air française, ainsi que les navires et avions de combat des pays partenaires de la France : États-Unis, Espagne, Grèce, Italie et Royaume-Uni. POLARIS 21 se déroulera principalement en Méditerranée occidentale, mais aussi au large de la côte atlantique française.

Selon la Marine nationale, les moyens déployés et le scénario réaliste de l’exercice permettront aux militaires français d’innover tant sur le plan technique que tactique, et ainsi d’inventer et de tester les techniques de la guerre de demain. Cette logique incite les 6 000 militaires déployés pour POLARIS 21 à faire preuve d’une grande agilité intellectuelle : expérimentation ambitieuse, formation exigeante, anticipation de la marine de demain. POLARIS 21 contribue pleinement à l’objectif de « gagner la guerre avant la guerre ».