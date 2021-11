La Guinée rejette la nomination d’un envoyé spécial de la CEDEAO dans le pays

La Guinée ne souhaite pas la nomination d’un envoyé spéciale de la CEDEAO dans le pays alors que l’organisation, lors de son dernier sommet extraordinaire, a proposé d’envoyer un émissaire permanent dans le pays en pleine transition politique.

Alors que la CEDEAO a tenu un sommet extraordinaire dimanche pour faire le point de la situation des pays comme le Mali et la Guinée qui sont en pleine transition après des coups d’Etat dans ces pays, l’organisation sous régionale a pris plusieurs décisions dont celle d’envoyer un représentant spécial en Guinée. Une proposition qui a attiré l’attention des autorités de la transition du pays qui n’ont pas tardé à réagir.

Le colonel Mamady Doumbouya, président de la transition guinéenne a assuré que son pays est dans une bonne dynamique et que tout est en train d’être mis en œuvre pour que la transition se déroule dans les meilleures conditions.

« Je tiens à vous réitérer que mon engagement demeure ferme à tout mettre en œuvre pour poursuivre ce processus de manière inclusive et concertée, conformément aux dispositions de la Charte de la Transition servant de Constitution provisoire. De même, la disponibilité du Gouvernement est sans équivoque pour entretenir un dialogue constant et une coopération étroite avec la CEDEAO durant cette phase cruciale de la vie de notre Nation », a indiqué Doumbouya.

Le chef de la junte au pouvoir a cependant mis en cause l’opportunité pour l’organisation de nommer un représentant spécial dans le pays assurant que la Guinée n’est en proie à aucune crise politique. « Cependant, la nomination d’un Envoyé Spécial ne nous parait ni opportun, ni urgent dans la mesure où aucune crise interne, de nature à compromettre le cours normal de la Transition, n’est observée. La mise en place des organes de la Transition se déroule comme prévu, dans un climat apaisé et en parfaite symbiose avec les Forces vives du pays », a expliqué le militaire.

Il assure toutefois que le pays est disposé à « à recevoir les missions ponctuelles de la Commission de la CEDEAO, comme celle qui a récemment séjourné à Conakry, pour travailler avec le Gouvernement sur les axes d’accompagnement technique en vue d’un retour à l’ordre Constitutionnel normal ». Notons que lors du sommet, la CEDEAO a réitéré les sanctions contre le pays et les autorités de la junte en Guinée et également contre le Mali et ses autorités.