La France salue le soutien des Etats-Unis pour son appel à la sécurité dans la cyberespace

Le ministre Français des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian, a salué jeudi, la décision des Etats-Unis de soutenir l’appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Le soutien des USA intervient 3 ans, après le lancement de cet appel par le président Français au Forum de Paris sur la Paix.

« Je salue la décision prise par les États-Unis de soutenir l’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace », a déclaré le chef de la diplomatie française. Dans son discours prononcé jeudi, Jean-Yves Le Drian, explique que plus de 1200 acteurs dont 80 Etats ont déjà adhéré à l’appel de Paris.

« Trois ans après son lancement par le Président de la République lors du premier Forum de Paris sur la Paix en novembre 2018, les États-Unis rejoignent plus de 1.200 acteurs, dont 80 États, autorités publiques et collectivités locales, acteurs privés et organisations de la société civile, qui ont endossé cette initiative en appui de notre vision d’un cyberespace sûr, neutre, et libre », a précisé Le Drian.

La décision américaine de rejoindre le cercle vient appuyer une initiative structurante de la diplomatie numérique que la France mène depuis 2017. Aux côtés de l’Appel de Christchurch pour lutter contre les contenus terroristes en ligne, du Partenariat mondial pour l’intelligence artificielle pour promouvoir un emploi responsable et éthique de cette technologie, ou encore le Partenariat Information et Démocratie, l’Appel de Paris contribue à une régulation internationale de l’espace numérique pour des technologies au service du bien commun.

Dans la perspective de la Présidence française de l’Union européenne, au premier semestre 2022, la France poursuivra et approfondira sa démarche avec ses partenaires européens dans le cadre des initiatives engagées au niveau européen.