« La femme est le siège de la sorcellerie »: indignée, Claudine Prudencio recadre Florent Hessou

La présidente de l’Institut national de la femme n’est pas restée indifférente à la polémique suscitée par la thèse de doctorat de Florent Eustache Hessou, soutenue sur la sorcellerie. Claudine Prudencio n’a pas aimé la manière dont le nouveau docteur a traité la femme dans ses différentes sorties pour expliquer les résultats de ses recherches scientifiques.

« Le siège de la sorcellerie est au niveau de la femme, notamment au niveau de sa matrice ». C’est ce que retient Florent Eustache Hessou après plusieurs années de recherches sur le thème « Représentations sociales de la sorcellerie (AZE) chez les fon du Sud-Bénin ». Ce point de vue n’est pas du gout de Claudine Prudencio, elle y voit une chosification de la femme.

En quoi c’était utile pour Florent Eustache Hessou de présenter la femme comme le siège d’une pratique spirituelle qui fait l’objet de peur et de stigmatisation ? Plus grave, Florent Eustache Hessou parle du sexe de la femme en des termes vulgaires, toute chose qui écorche énormément l’image et la dignité de la femme.

Claudine Prudencio, président de l’Institut national de la femme