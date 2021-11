La Chine et la Russie ont contrecarré les menaces militaires américaines

La Chine assure que la Russie a contrecarré les menaces américaines dans les domaines militaire, économique et dans la lutte contre le coronavirus.

Dans une déclaration mardi 23 novembre 2021, à la suite d’une rencontre virtuelle avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe a déclaré que Moscou n’est pas tombé dans le piège des Etats-Unis avec les menaces militaires, et a poursuivi son développement économique et social.

« En Russie, nous voyons également une tendance très favorable dans le développement du domaine social et économique. Vous avez obtenu des succès majeurs dans la lutte contre le coronavirus. Vous avez réussi à contrer la pression et la dissuasion des États-Unis, ainsi que les menaces militaires. des États-Unis », a déclaré le ministre chinois de la défense. Il ajoute que « nous savons que la croissance économique prévue pour la Russie cette année est d’environ 4,7%. En tant que vos grands amis, nous sommes bien sûr heureux de ces succès ».

Le chef de l’armée chinoise a également souligné les « succès spéciaux » cette « année spéciale », lorsque le Parti communiste chinois a célébré son 100e anniversaire. Wei Fenghe a déclaré que « nous avons complètement résisté à la pression et à la dissuasion des États-Unis. Nous avons surmonté les conséquences du coronavirus. Et nous avons également restauré notre croissance économique ».

Notons que la Chine et la Russie se sont encore plus rapprochées ces dernières années grâce aux menaces américaines et celles des occidentaux. Les deux pays sont la deuxième et la troisième plus grandes puissances militaires du monde.