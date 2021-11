Kenya: dissolution de la Fédération de football, à quelques heures du match de qualification pour la Coupe du monde

À quelques heures du match entre les Harambee Stars et les Uganda Cranes, la ministre kényane des sports, Amina Mohamed, a dissous la Fédération de football du Kenya et nommé un comité intérimaire pour gérer le football.

Le gouvernement kenyan a dissous la fédération kényane de football (FKF) ce jeudi, quelques heures avant que l’équipe nationale ne dispute un match comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar. Un comité intérimaire a été nommé pour conduire le football. Le comité de 15 membres, qui a un mandat de six mois, sera présidé par le juge retraité Aaron Ringera.

La ministre des Sports, Amina Mohamed, a annoncé cette décision après qu’une enquête préliminaire menée par ses services ait montré que la FKF n’était pas en mesure de rendre compte de l’argent qui lui avait été versé par le gouvernement. La police et les autorités chargées de la lutte contre la corruption devraient maintenant mener des enquêtes plus approfondies et décider s’il y a lieu d’engager des poursuites pénales.

La décision de révoquer tous les responsables élus de la fédération et de les remplacer par un comité intérimaire n’affectera pas les matches internationaux du Kenya, a déclaré le ministère des sports. Mais cela pourrait se produire si l’organisme mondial FIFA s’en mêle. La FIFA ne permet pas aux gouvernements d’interférer dans le fonctionnement des fédérations nationales et le Kenya risque d’être banni du football international. La CS a déclaré qu’elle espérait que l’instance dirigeante mondiale, la Fifa, « aiderait le gouvernement à nettoyer le désordre dans le football » et ne bannirait pas le pays suite à son intervention.