Joe Biden: les Etats-Unis n’approuveraient pas l’indépendance de Taiwan vis-à-vis de la Chine

Après la réunion virtuelle avec son homologue chinois Xi Jinping, le président américain Joe Biden, a indiqué que les Etats-Unis n’approuveraient pas l’indépendance de Taiwan vis-à-vis de la Chine. Une position qui ne reflète pas forcément les actes sur le terrain.

Biden et Xi ont eu une réunion en visioconférence et ont évoqué pendant environ trois heures, plusieurs sujets dont la question de Taïwan. Lors d’une conférence de presse dans le New Hampshire, où il faisait la promotion du projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars récemment signé, Joe Biden a indiqué que la politique américaine à l’égard de Taïwan n’avait changé en rien.

« Rien ne se passe. Nous n’allons pas du tout changer notre politique », a déclaré Biden. Appelé à clarifier la position des États-Unis sur Taïwan, le président a ajouté que l’indépendance n’était pas quelque chose que son administration soutenait. « J’ai dit qu’ils devaient décider ‘ils’ Taiwan. Pas nous. Et nous n’encourageons pas l’indépendance, nous les encourageons à faire exactement ce que la loi sur Taiwan exige. C’est ce que nous faisons. Laissez-les se décider. Point final. C’est indépendant. Il prend ses propres décisions « , a ajouté Biden.

Cette déclaration intervient alors que les tensions entre Washington et Pékin se sont accrues ces derniers mois et que la question de Taïwan n’a pas également arrangé les choses. Cependant, on pourrait donc comprendre de ces déclarations, que l’ambition de l’Île de se détacher complètement de la Chine n’aura pas le soutien américain, les Etats-Unis étant le partenaire le plus important de Taïwan.