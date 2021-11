Japon: un hôpital a utilisé l’eau des toilettes comme eau potable pendant 30 ans

Selon un rapport du Yomiuri Shimbun, un hôpital japonais a « accidentellement » utilisé de l’eau simplement traitée destinée aux toilettes comme eau potable pendant près de 30 ans. L’incident bizarre a été révélé le mois dernier et a donné lieu à des excuses.

Au Japon, un hôpital a utilisé l’eau destinée aux toilettes comme eau potable pendant près de 30 ans, depuis son ouverture en 1993. L’université japonaise d’Osaka a annoncé que les tuyaux d’eau du robinet de la faculté de médecine étaient mal raccordés, ce qui a eu pour conséquence que l’eau destinée aux toilettes a été utilisée comme eau potable, rapporte le Yomiuri Shimbun. L’université d’Osaka a ouvert une enquête sur cette affaire et Kazuhiko Nakatani, directeur et vice-président de l’université d’Osaka, a présenté ses excuses.

En clair, le personnel et les patients de l’établissement ont bu, se sont lavés les mains et se sont gargarisés avec l’eau des toilettes pendant près de trente ans. Selon News 18, l’hôpital vérifie la couleur, l’odeur et le goût de l’eau au moins une fois par semaine. Or, aucun problème n’a jamais été signalé depuis le début des prélèvements, en 2014. Ce n’est que lorsque la direction de l’hôpital a donné son feu vert à la construction d’une nouvelle station de traitement que le pot aux roses a été découvert.

Les responsables de l’hôpital ont déclaré qu’ils étaient en train d’enquêter sur cette affaire et que, bien que la qualité de l’eau soit soumise à une vérification, aucun risque sanitaire n’avait été confirmé. La tuyauterie va faire l’objet d’une révision et l’erreur sera rectifiée.