Israël se prépare à attaquer l’Iran, selon le chef de l’armée Aviv Kochavi

Le chef de l’armée israélienne Aviv Kochavi, a indiqué mardi que les forces du pays accroissent leur préparation en vue d’une éventuelle attaque contre les installations nucléaires iraniennes, rapporte The New Arab.

Les médias israéliens ont publié des rapports citant le chef de l’armée du pays Kochavi, selon lesquels, l’armée israélienne « accélère sa planification opérationnelle et sa préparation à faire face à l’Iran et à la menace nucléaire militaire ». Cette déclaration de Kochavi est intervenue alors qu’il était à une session de la commission des affaires étrangères et de la sécurité de la Knesset consacrée à l’examen de la situation militaire dans la région.

L’armée israélienne « est en train de changer et d’adapter des unités entières aux besoins actuels et futurs du champ de bataille actuel et futur », a déclaré Kochavi, ajoutant qu’un budget récemment approuvé permet de faire face à de telles menaces.

On sait que les tensions entre les deux pays sont vives et qu’Israël est foncièrement opposé au programme nucléaire de Téhéran indiquant que le pays essaie de développer une arme nucléaire. Des accusations que nie en bloc l’Iran. Cependant, les derniers événements ont poussé le pays islamique à s’enrichir de l’uranium à un certain pourcentage inquiétant. Ceci est dû à la sortie des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire qui exige que l’Iran mette fin à son programme en échange de la levée des sanctions contre le pays.

Les pourparlers pour relancer l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales devraient reprendre le 29 novembre à Vienne. Les négociations sont au point mort depuis juin.