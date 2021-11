« Il faut craindre le pire pour le procès à venir… », Me René Agbodjo sur le dossier Madougou

L’opposante au régime du président Patrice Talon et candidate recallée à l’élection présidentielle de 2021 sera jugée le 10 Décembre prochain. Ainsi en a décidé la commission d’instruction de la CRIET en fin de semaine dernier. Cette tournure de la procédure ne rassure pas Me René Agbodjo, l’un des avocats de Reckya Madougou qui craint le pire pour ce procès.

Accusée de financement de terrorisme et arrêtée le 03 Mars 2021, l’ancien garde des sceaux sous le président Boni Yayi et candidate du parti « Les Démocrates » à la dernière élection présidentielle, Reckya Madougou sera jugée le 10 Décembre prochain.

En effet, enfin de semaine dernière, l’ordonnance de clôture d’instruction a décidé de renvoyer le dossier dit de financement de terrorisme devant la chambre de jugement. Une décision qui a bien surpris les avocats de l’accusée, notamment Me René Agbodjo. De la surprise, le professionnel de droit tombe dans la crainte. Il entrevoit un procès à l’issue incertaine. Cette crainte est nourrie selon Me René Agbodjo par la manière dont l’instruction a été conduite.

» Vu la conduite exclusivement à charge de l’instruction, nous pensons qu’il faut craindre le pire pour le procès à venir « , confie l’avocat au barreau béninois à RFI. Me René Agbodjo

Mais malgré la tournure de la procédure, le collège d’avocats constitué pour la cause de l’ex conseillère spéciale à la microfinance du président Faure Gnassingbé n’entend pas baisser les bras. Au micro de RFI, Me René Agbodjo croit qu’un sursaut de justice reste toujours possible dans ce dossier. En tout cas, précise-t-il, lui et ses confrères travaillent avec détermination et sérénité pour préparer le procès du 10 décembre prochain.