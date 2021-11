Guinée: « les guinéens ne se regardaient plus comme des frères », Mamady Doumbouya

Le président de la transition de la Guinée, le colonel Mamady Doumbouya a accordé un entretien à France24 et a évoqué la situation du pays avant la prise de pouvoir par l’armée via un coup d’Etat.

« Depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays; et les guinéens ne se regardaient plus comme des frères, on se regardait comme des adversaires politiques. », a indiqué Doumbouya pour expliquer la décision de l’armée de prendre le pouvoir des mains d’Alpha Condé. « La gabegie financière dans notre pays, nous a poussé à prendre nos responsabilités », a ajouté Doumbouya.

Il a assuré que le choix est vite fait entre être fidèle à un homme et l’être à un pays, et qu’il a choisi de servir son pays en retournant en Guinée. Le président de la transition a indiqué qu’il y avait « tellement de violence politique et de gabegie qui nous a poussé devant l’histoire et devant le peuple de Guinée, à prendre nos responsabilités de soldat qui est de défendre l’intérêt de notre pays ».

L’armée de la Guinée a pris le pouvoir le 5 septembre dernier avec à sa tête le colonel Mamady Doumbouya, alors patron des forces spéciales. Le président Alpha Condé a été déposé et gardé en détention depuis lors. La CEDEAO a sanctionné la Guinée et les responsables de la junte après avoir condamné le putsch.