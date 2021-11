Guinée: le gouvernement de Mamady Doumbouya enfin au complet

Dans un décret lu sur les ondes de la télévision nationale jeudi 04 Novembre 2021, le président de la République de la Guinée, le colonel Mamady Doumbouya, a procédé aux dernières nominations pour le compte de la nouvelle équipe gouvernementale. Le nouveau gouvernement mis en place est en majorité, composé de jeunes apolitiques et sans grande expérience dans la gestion des affaires publiques.

Deux mois après le coup d’Etat qui a renversé le président Alpha Condé et un mois après la prestation de serment du Colonel Mamady Doumbouya, la Guinée a un nouveau gouvernement. Incomplète depuis quelques jours, la liste des nouveaux membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Mohamed Béavogui est désormais complète.

Les dernières nominations ont été annoncées dans la nuit du jeudi. Moussa Magassouba a été nommé ministre des Mines et de la Géologie; Alpha Soumah(Artiste) devient ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat. Aminata Kaba hérite du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique. Ibrahima Abe Sylla dirige désormais le ministère de l’énergie et des Hydrocarbures et Karamoko Diawara a été nommé au poste du Secrétaire général aux affaires religieuses. Dans le décret lu, Ibrahima ousmane Bah, a été nommé secrétaire général Adjoint aux affaires religieuses et Ousmane Diallo ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Composé de jeunes apolitiques, le nouveau gouvernement est formé de 7 femmes sur les 25 ministres dont la Garde des sceaux, ministre de la Justice et des droits de l’homme, Fatoumata Yarie Soumah qui, dans l’ordre protocolaire vient directement après le Premier ministre.