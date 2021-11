Guinée: Emmanuel Macron dépêche un émissaire à Conakry

Un émissaire du président Français Emmanuel Macron a été reçu lundi, par le Premier ministre guinéen de la Transition, Mohamed Béavogui. L’Hexagone veut s’imprégner des derniers avancements enregistrés dans le processus de la transition en cours à Conakry.

Une mission de la direction Afrique du Quai d’Orsay (ministère des affaires étrangères) a rencontré les autorités guinéennes le lundi 22 novembre 2021. La délégation française s’est entretenue avec le chef du gouvernement guinéen, Mohamed Béavogui, qui a expliqué à l’émissaire de Macron les actes posés par la junte et l’engagement de son gouvernement dans la refondation de l’État sur les bases de la justice.

Au cours de l’entrevue, les relations entre la France et la Guinée ainsi que celles entre la Guinée et la CEDEAO ont été évoquées. « Il y a la possibilité de construire la relation la plus décontractée possible. Les peuples ne font pas de politique », a déclaré le Premier ministre, souhaitant que la coopération entre les deux pays soient basées sur les chantiers de la justice et des finances publiques.

La France avait condamné le coup d’Etat menée le dimanche 5 septembre, par l’unité des Forces Spéciales dirigée par le colonel Mamady Doumbouya. L’Hexagone s’était mise d’accord sur les sanctions de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui ordonnent la libération de l’ancien président, Alpha Condé, détenu par les militaires.