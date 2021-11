Guerre en Ethiopie: l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, tente de négocier la paix

Alors que le gouvernement fédéral éthiopien déclare avoir gagné la bataille contre les rebelles dans la région d’Amhara, le chef du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) a reçu l’ancien président du Nigéria Olusegun Obasanjo pour une autre tentative de négociation de paix.

Les combats entre les forces rebelles du Tigré et l’armée fédérale du Nigeria continuent de faire rage alors que plusieurs pays et personnalités mondiales, appellent au cessez-le feu et à la paix dans le pays. Mandaté par l’Union africaine pour la Corne de l’Afrique, l’ancien président nigérian Obasanjo, tente encore une fois de convaincre les parties d’accepter un cessez-le-feu et de choisir le dialogue. Une nouvelle tentative après l’échec de la première qui s’est heurtée à des protagonistes allant sur la guerre.

Vendredi, Obasanjo a rencontré dans la capitale de la région septentrionale éthiopienne du Tigré, Mekelle, le président du TPLF, Debretsion GebreMichael, pour encore une fois discuter du moyen d’arrêter la guerre. A Makelle, les responsables du TPLF ont déclaré que la réunion était un briefing pour Obasanjo afin de comprendre pourquoi le groupe tient à poursuivre sa guerre contre le gouvernement.

« Le chef Obasanjo était en ville dans le cadre de ses efforts pour rechercher une solution pacifique à la guerre en Éthiopie. Il a eu des discussions approfondies avec le président Debretsion sur les voies à suivre », a déclaré Getchew Reda, conseiller principal du TPLF pour Debretsion et porte-parole du groupe. « Nous espérons et nous attendons qu’il y ait maintenant une meilleure compréhension de ce que le peuple et l’armée du Tigré recherchent dans leur avance sur la capitale Addis-Abeba », a-t-il écrit vendredi sur sa page Twitter.

Alors que cette rencontre se tenait au Tigré, le gouvernement fédéral a sorti un communiqué pour indiquer que ses forces avaient reconquis Bati, dans la zone d’Oromia, dans la région d’Amhara. « Les forces gouvernementales ont réussi à dépasser le bastion du terroriste TPLF sur le front de Bati Kassagita, gagnant ainsi une position stratégique », a-t-il annoncé. Une annonce qui ne risque pas de faciliter la tâche à Obasanjo dans les négociations de paix. Aussi, se sentant en position de force, Addis-Abeba pourrait ne pas vouloir faire des concessions.