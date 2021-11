Guerre au Tigré: les Émirats arabes unis fournissent une aide militaire à l’Ethiopie (Média)

Un rapport du média qatari Al Jazeera, indique que les Émirats arabes unis fournissent une aide militaire à l’Ethiopie pour aider le gouvernement à venir à bout des rebelles du Tigré, rapporte le Middle East Monitor.

L’Ethiopie est en guerre alors que le gouvernement tente de mettre fin à l’existence des forces du TPLF, une milice tigréenne qui tente de reprendre les rênes de la région après l’avoir perdu un an auparavant. Les forces rebelles ont repris Mekele la capitale du Tigré et avance pour marcher sur Addis Abeba. Selon les informations les Emirats arabes unis ouvert un pont aérien pour fournir au gouvernement éthiopien un soutien militaire dans le cadre de cette guerre.

Al Jazzera rapporte, citant des images satellites, que plus de 90 vols ont fait le trajet entre les Émirats et l’Éthiopie entre septembre et novembre de cette année. Selon le média, même si on n’a pas d’informations sur leur lieu d’atterrissage ou de décollage, il pourrait bien être question de livraison d’armes et autre matériel logistique utiles pour mener cette guerre. Aussi, d’autres informations font état de l’arrivée en Ethiopie, d’un drone militaire chinois.

Une grande partie du nord de l’Éthiopie est soumise à un black-out des communications et l’accès des journalistes est sévèrement restreint, ce qui rend les affirmations sur le champ de bataille difficiles à vérifier, explique le MEMO. Les autorités éthiopiennes ont d’ailleurs désormais interdit officiellement la couverture de la guerre par les médias.