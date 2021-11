Golfe de Guinée: les forces spéciales danoises neutralisent plusieurs pirates au large du Nigéria

Les forces maritimes danoises ont neutralisé quatre pirates dans les eaux au sud du Nigeria lors d’une opération de protection de la navigation dans le golfe de Guinée, a annoncé jeudi l’armée danoise.

Selon les informations rapportées par l’armée danoise, une de ses frégates, l’Esbern Snare, qui a été déployé le mois dernier dans le golfe de Guinée dans le cadre d’une opération d’envergure internationale pour sécuriser cette partie de la méditerranée contre la piraterie, a repéré des pirates présumés mercredi, dans un navire en mouvement rapide, se dirigeant vers des navires commerciaux en mer.

Selon un porte-parole de l’armée danoise cité par Reuters, l’incident a eu lieu au large de la frontière territoriale sud du Nigeria. Dès que les forces ont repéré le bateau de pirate à l’aide d’un hélicoptère déployé par la frégate, elles ont tiré des coups de semonce. C’est à ce moment que les pirates ont ouvert le feu sur les forces spéciales de la marine danoise, qui à leur tour ont abattu quatre pirates et en ont blessé un, a déclaré l’armée danoise dans un communiqué.

Selon le même communiqué cité par Reuters, le reste des pirates qui occupaient le bateau, quatre en tout, a été arrêté et embarqué à bord de la frégate. Aucun élément des forces danoises n’a été blessé dans l’affrontement, selon l’armée. Selon le porte-parole de l’armée, cette opération est la première que la frégate mène lors de sa mission actuelle dans le golfe de Guinée.

La région du Golfe de Guinée est un lieu de haute piraterie et est déclarée comme la mer la plus dangereuse du monde. Plusieurs navires marchands se font attaquer et des marins sont souvent enlevés contre rançon. Toutefois, ces attaques ont radicalement diminué depuis que les autorités nationales ont intensifié leurs efforts de sécurité avec l’aide de navires de guerre étrangers.

Les marines américaine, britannique, italienne, espagnole et portugaise ont également envoyé de l’aide, des navires ou des forces d’entraînement au cours de l’année dernière pour lutter contre la piraterie après qu’un nombre record de 130 marins ont été enlevés des navires de la région en 2020, rapporte Reuters.

Selon le Bureau maritime international, après ce déploiement, les incidents de piraterie et de vols à main armée sont tombés à 28 au cours des neuf premiers mois de 2021, contre 46 au cours de la même période en 2020.