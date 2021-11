Ghana: il tue sa petite amie et conserve son corps dans un réfrigérateur

Au Ghana, la police a lancé des recherches pour retrouver un homme soupçonné d’avoir tué sa petite amie et conservé le corps dans un réfrigérateur à deux étages à Ho-Fiave, dans la région de la Volta, au sud-est du pays.

C’est l’odeur de la putréfaction qui émanait de la chambre du suspect et les mouches qui tournaient autour de la porte et des fenêtres, qui a alerté les habitants de la région. C’est ainsi que, ce 22 novembre 2021, les résidents ont dit qu’ils ont fait irruption dans la chambre et ont trouvé le corps de la personne décédée, dont le nom a seulement été donné comme Lizzy, supposée être sa petite amie, dans un réfrigérateur.

Informée, la police a lancé une chasse à l’homme pour retrouver l’homme soupçonné être l’auteur du drame. Une équipe d’enquêteurs s’est rendue sur les lieux et après une inspection minutieuse de la scène de crime, le corps, qui était dans un état de décomposition avancée dans un réfrigérateur blanc à deux étages, a été transporté à la morgue de l’hôpital municipal de Ho pour autopsie. L’officier de police régional, le DSP Efia Tengey, a déclaré que les investigations étaient en cours pour retrouver le suspect et toute autre personne impliquée.