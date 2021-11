France – procès des attentats du 13-Novembre : François Hollande à la barre

L’ancien président de la République François Hollande est attendu aujourd’hui au procès des attentats du 13-Novembre, où il a été cité comme témoin par une association de victimes.

L’ancien président Français, François Hollande est convoqué à la cour d’assises spéciale de Paris ce mercredi, dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre. Cité comme témoin, par l’association Life for Paris, partie civile au procès, son audition doit débuter à 12H30 devant la cour d’assises spéciale de Paris.

La venue de François Hollande au procès ne fait pas le consensus. L’ancien chef de l’Etat a répondu positivement à la demande formulée par l’association de victimes Life for Paris, soucieuse d’associer l’ex-mandature suprême à la polyphonie des voix qui doivent concourir à la réparation du pays. Selon d’autres acteurs, notamment des avocats de la défense, cités par 20 Minutes, sa présence participe au contraire d’un certain «folklore» et d’une «pipolisation» du procès pénal, Hollande chauffant de surcroît la place à d’autres sommités.

Pour rappel, François Hollande assistait à la rencontre amicale France-Allemagne au Stade de France, le 13 novembre 2015, quand un premier «kamikaze» s’était fait exploser devant l’enceinte sportive, obligeant le chef de l’État à quitter précipitamment les lieux. Avant même que l’assaut ne soit donné au Bataclan, où des djihadistes ont commis un massacre et pris en otage des spectateurs, François Hollande s’était adressé aux Français à la télévision et avait décrit la situation: «C’est une horreur».

Dans la nuit, il avait décrété l’état d’urgence dans le pays. Outre François Hollande, son ancien ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a également été cité comme témoin. Il doit être entendu le 17 novembre.