France: les dimensions politiques et militaires au centre d’une rencontre entre des ministres Français et russes

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et la ministre française des Armées, Florence Parly, vont recevoir ce vendredi, à Paris, leurs homologues russes, les ministres Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou. Les questions sécuritaires et la stabilité stratégiques sont entre autres, les sujets annoncés pour ce rendez-vous diplomatiques aux enjeux multiples.

Opposées sur plusieurs fronts, la Russie et la France poursuivent tout de même, le dialogue, pour redonner de la bonne humeur à leur coopération. Dans ce cadre, les ministres russes de la diplomatie et des armées feront le déplacement pour Paris ce vendredi, afin de rencontrer leurs homologues Français.

Outre les enjeux de stabilité stratégique et de sécurité européenne, cette rencontre permettra, selon le Quai d’Orsay, d’évoquer les dimensions politique et militaire de crises régionales et internationales, en particulier s’agissant des situations en Ukraine et dans la bande sahélo-saharienne sur lesquelles la France exprimera ses préoccupations concernant les actions de la Russie.

Les 4 ministres aborderont les efforts conjoints de la France et de la Russie dans le cadre de la Co-présidence du Groupe de Minsk, ainsi que la coopération étroite entre les E3 et la Russie en faveur de la reprise rapide des négociations avec l’Iran en vue de revenir en conformité avec le JCPOA. « Ils échangeront leurs appréciations respectives sur la sécurité régionale au Proche-Orient, en Afghanistan et dans la zone Indopacifique », indique le Quai d’Orsay .