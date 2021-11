France: «j’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle», Eric Zemmour

Le polémiste controversé Eric Zemmour, a annoncé officiellement sa candidature à l’élection présidentielle de 2022 en France, après avoir plusieurs fois laissé planer le doute.

Il a longtemps laissé planer le doute sur ses véritables intentions politiques mais sans surprise, Eric Zemmour a finalement annoncer qu’il participerait à la consultation pour la présidence de la république de France, en tant que candidat. Une annonce qui intervient alors que les sondages l’annoncent en recul par rapport à la candidate RN Marine Le Pen.

L’annonce de sa candidature a été faite mardi 30 novembre 2021 dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Mes chers compatriotes », a commencé Zemmour et, après avoir fait des déclarations liées au fait que la France n’est plus la même que celle d’avant, que la France ne semble plus appartenir aux français, il a indiqué que « comme vous, j’ai décidé de prendre les choses en main ».

« C’est pourquoi j’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle. J’ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la république », a indiqué Eric Zemmour. A quatre mois et demi de l’élection, l’ancien éditorialiste du Figaro et de CNews, dont les thèmes de campagne portent principalement sur l’immigration et l’islam, s’est donc officiellement déclaré prétendant à la présidence en 2022.