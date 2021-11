France: en 2020, l’OFPRA a examiné 160 demandes d’asile de Béninois

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a enregistré 160 demandes d’asile de Béninois pour le compte de l’année 2020. Selon le rapport de l’institution, 157 nouvelles demandes ont été soumises et 3 demandes de réexamen.

En 2020, plusieurs Béninois ont souhaité avoir le statut d’exilé en France. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reçu 160 demandes dont 3 demandes de réexamen à cet effet. Le tableau présenté à l’annexe 2 du rapport, montre que sur les 160 demandes, 19 statuts de réfugiés et 8 protections subsidiaires ont été accordés.

Au nombre des demandeurs, on dénombre 54 femmes. Elles sont au nombre de 20 à obtenir le statut de réfugiés et 2 ont vu leurs demandes acceptées pour le compte de la « protection subsidiaire ». L’annexe 3 bis du rapport présente les chiffres des demandes de femmes majeures. Pour le compte du Bénin, on note 36 demandes dont 6 acceptées dans la catégorie « statut de réfugié » et 2 dans la catégorie « protection subsidiaire ».

Il faut signaler que beaucoup de Béninois ont dû quitter leur pays pour la France ces dernières années. Qualifié « d’exilés politiques », ils justifient leur départ par la situation sociopolitique qui prévaut au Bénin. Opposants au régime en place, ils estiment ne pas être en sécurité au pays. Le plus connu dont la situation a été publiquement évoquée par le secrétaire d’Etat auprès du Ministre français de l’Europe et des affaires étrangères est l’homme d’affaires Sébastien Ajavon.

Intégralité du rapport 2020 de l’OFPRA