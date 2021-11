Football: après l’imbroglio des tests Covid, une nouvelle malédiction s’abat sur le Bénin

Dimanche 14 novembre, les Léopards de la RDC ont remporté leur qualification en barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, face au Bénin (2-0). Mais plusieurs fausses notes se sont glissées dans cette victoire, ceci quelques mois seulement après l’imbroglio autour des tests Covid, lors du match entre la Sierra Leone et le Bénin, décisif pour la qualification à la CAN.

Dimanche 14 novembre 2021 à Kinshasa, la dernière journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2022 s’est achevée dans le groupe J. La rencontre, normalement à huis clos, s’est tenue avec la présence de centaines de supporters dans les tribunes, ceci sous les yeux du Président Félix Tshisekedi. A la fin de la rencontre, vainqueur du Bénin, les Léopards de la RDC filent en barrages…mais dans la polémique.

Avec 11 points, les Congolais terminent à la première place du groupe J devant le Bénin, 10 points. La RDC est la 5e équipe à se qualifier pour le 3e tour après le Maroc, le Sénégal, le Mali et l’Égypte. Le Bénin, retourne à la maison, exactement comme le scénario de la qualification à la CAN-2022.

Après 8 minutes de jeu, l’arbitre de la partie, Eric Otogo-Castane, a sifflé un penalty très discutable en faveur des Léopards de la RDC. Sur un centre venu de la gauche, Khaled Adenon s’est retrouvé au contact avec Ben Malango dans la surface de réparation. L’arbitre gabonais a vu une faute du défenseur sur l’attaquant. Malgré les protestations des Écureuils, il n’a pas changé d’avis et a validé le penalty accordé à la RDC. Dieumerci Mbokani ne s’est pas fait prier et l’a transformé malgré le plongeon du gardien Saturnin Allagbe (10e).

Autre bémol qui pourrait couter très cher à la RDC, le sélectionneur argentin Hector Cuper aurait réalisé ses quatre changements en quatre salves différentes au lieu des trois maximales ordonnées par la CAF. En effet, l’article 3 des Lois du jeu indique que «chaque équipe aura au maximum trois opportunités de procéder à des remplacements pendant le match ; en outre, ces remplacements pourront être effectués à la mi-temps.»

🚨 DR Congo beat Benin 2-0 to qualify to the playoffs BUT DR Congo made 4 substitutions at 4 different stoppages in the 2nd half. Benin have submitted a protest and DR Congo could very well be disqualified (teams are allowed to make up to 5 changes but only during 3 stoppages). pic.twitter.com/p1Ha68ePdT