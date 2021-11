Facebook: Mark Zuckerberg accusé d’avoir volé le nom « Meta »

Mark Zuckerberg pourrait être forcé de payer pour utiliser le nom “Meta”. Le nouveau nom de Facebook, Meta, était déjà déposé et utilisé par une autre entreprise. Celle-ci s’insurge contre cette violation de marque.

MileniumGroup est une agence de communication et de marketing latino-américaine très mécontente du récent changement de Facebook. Concrètement, la société accuse Mark Zuckerberg d’avoir volé son logo et a affirmé qu’elle porterait même plainte aux États-Unis contre cette usurpation de Meta.

Selon les détails, MileniumGroup affirme que le logo au format M et symbole de « l’infini » est utilisé par la marque depuis mars 2020. De plus, il ajoute qu’il y a déjà plus de deux semaines que l’entreprise fait circuler des campagnes publicitaires sur les réseaux de télévision en Argentine où le logo est mis en avant, bien avant l’annonce du changement Meta. À son tour, le logo Meta n’a été révélé qu’en octobre 2021.

Voir les similitudes entre les deux logos :

De l’avis du PDG de MileniumGroup, ce processus est nécessaire pour protéger la créativité de l’entreprise : « Nous devons défendre notre propriété intellectuelle. La créativité est l’une de nos caractéristiques en tant qu’agence et c’est pourquoi nos avocats demanderont à Facebook un « shut down and stop » devant les tribunaux ».

Néanmoins, il y a un hic et pas des moindres, puisque la marque « Meta PC » n’a pas encore été accordée par les autorités compétentes. Sans surprise, la question de savoir si l’entreprise l’obtiendra au détriment de Facebook demeure toujours en suspens au regard du poids médiatique de Zuckerberg au pays de l’oncle Sam. Les deux protagonistes peuvent malheureusement avoir des sueurs froides sur l’issue de ce singulier arbitrage. Toutefois, Darger et Shutt, qui crient au vol, ont confirmé être prêts à céder sur ce point épineux si Mark Zuckerberg consentait à leur verser 20 millions de dollars.

Il y a plus d’entreprises qui accusent Facebook

MileniumGroup n’est pas le seul à avoir ce problème. Une autre entreprise a également tenu à montrer, avec quelques sarcasmes, que le nouveau logo de l’entreprise de Zuckerberg est très similaire à la leur, comme le révèle le compte Twitter de The Brief :

Estávamos passeando pelo LinkedIn quando nos deparamos com este post de uma empresa alemã que alfineta o Tio Mark por ~se inspirar~ em seu logo para o Meta e, de quebra, dizer que a big tech deveria também se inspirar em seus procedimentos de privacidade de dados 🗣️🗣️ pic.twitter.com/r9UgGmSlj4 — The BRIEF (@thebriefoficial) November 1, 2021

En revanche, il suffit de faire une brève recherche sur Google pour découvrir qu’il existe de nombreux autres cas similaires.