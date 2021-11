Face à la menace Turque, la Grèce annonce l’acquisition de 30 avions militaires Eurofighter Typhoon

Les autorités de la Grèce ont annoncé dimanche, l’acquisition de 30 avions de chasse européenne Eurofighter Typhoon près du Royal air force ( l’armée britannique). Le communiqué publié par le ministère de la Défense indique que l’achat de ses équipements militaires vise à renforcer la flotte aérienne du pays face à la menace turque.

« Nous examinons toutes les options possibles pour trouver l’approche la plus appropriée afin d’augmenter encore les capacités opérationnelles de notre force aérienne [Polemikí Aeroporía] », déclarait le ministre grec de la Défense face à la déclaration de la Grande Bretagne de livrer des avions de chasse à son pays. Des mois plus tard et après l’achat des rafales Français, la Grèce entend aller loin dans le processus de la modernisation de ses équipements militaires.

Dimanche, les autorités grecques ont annoncé l’acquisition de 30 avions de chasse européenne Eurofighter Typhoon près du Royal air force ( l’armée britannique). Le communiqué publié par le ministère de la Défense indique que l’achat de ses équipements militaire s’inscrit dans la logique défensive contre l’influence et menaces de l’armée turque.

Selon Reuters, les 30 avions de chasse européenne Eurofighter Typhoon vont s’ajouter à ceux d’avion français Rafale et Mirage 2000 acheter tout récemment auprès de Paris. Fin octobre, la Grèce a signé une lettre d’intention pour acquérir deux frégates anti-sous-marines auprès des Pays-Bas