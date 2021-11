Ethiopie: les rebelles se rapprochent de la capitale, le gouvernement appelle les civils aux armes

Les autorités fédérales éthiopiennes ont annoncé l’instauration de l’Etat d’urgence sur toute l’étendue du territoire et appelé les civils à prendre les armes face aux avancées des rebelles du Tigré.

Alors que les forces combattantes du Tigré ont indiqué avoir pris deux villes stratégiques lors des combats contre l’armée fédérale d’Ethiopie et se retrouveraient à environ 400 kilomètres de la capitale Addis-Abeba, les autorités du pays ont décrété l’état d’urgence dans tout le pays et demandé aux habitants de s’enrôler dans l’armée ou de se préparer à défendre leurs quartiers.

Les médias d’État ont rapporté mardi que les responsables de la ville avaient présenté de nouvelles mesures pour les cinq millions d’habitants de la capitale, notamment que toutes les armes à feu soient enregistrées dans les deux jours et que des préparatifs soient faits pour les sécuriser, rapporte Al Jazeera.

« Tous les résidents doivent être organisés par blocs et quartiers pour protéger la paix et la sécurité dans leur région d’origine en coordination avec les forces de sécurité, qui coordonneront les activités avec la police communautaire et les forces de l’ordre », a déclaré Kenea Yadeta, chef du bureau de l’administration de la paix et de la sécurité de la ville. « Il y aura un recrutement et une organisation des jeunes de la ville pour travailler en coordination avec les forces de sécurité pour protéger la paix et la sécurité dans leur région », a ajouté Kenea.

Il a déclaré que « toutes les sections de la société » doivent coopérer aux efforts visant à accroître la vigilance, y compris les propriétaires et les propriétaires d’hôtels vérifiant les pièces d’identité des locataires et des invités. Ceux qui publiaient de « fausses informations » sur les réseaux sociaux ont reçu l’ordre de cesser immédiatement.