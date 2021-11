Ethiopie: les rebelles annoncent des avancées majeures dans les combats contre l’armée

Alors que les combats continuent de faire rage dans la région du Tigré en Ethiopie, les rebelles indiquent avoir pris le contrôle de la ville stratégique de Kombolcha, dans le nord du pays.

Les rebelles du Tigré semblent gagner du terrain alors qu’ils combattent les forces fédérales éthiopiennes pour le contrôle de la région. Selon les informations rapportées par les rebelles, la ville stratégique de Kombolcha serait tombée entre leurs mains. « Contrôle fermement #Kombolcha », a déclaré le porte-parole du TPLF Getachew Reda sur Twitter, marquant une étape majeure dans l’offensive des rebelles depuis qu’ils ont repris la majeure partie du Tigré aux forces fédérales en juin et se sont étendus aux régions voisines.

Une déclaration immédiatement démentie par le gouvernement, affirmant que les forces fédérales menaient une bataille féroce pour Kombolcha et la ville de Dessie. Le porte-parole du gouvernement, Legesse Tulu, a déclaré: « Il y a actuellement de violents combats à Dessie et Kombolcha. » Les communications ont été coupées pour une grande partie du nord de l’Éthiopie et l’accès des journalistes est restreint, ce qui rend les affirmations sur le champ de bataille difficiles à vérifier de manière indépendante.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken s’est dit alarmé par les informations selon lesquelles les forces rebelles auraient pris le contrôle des deux sites clés. Si elle est confirmée, la prise de Kombolcha dimanche, un jour après que les rebelles ont revendiqué le contrôle de Dessie, refléterait une avancée rapide du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) dans la guerre de près d’un an. Les combats à Kombolcha, au sud de Dessie, ont alimenté les spéculations selon lesquelles le TPLF se rapproche de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.