Éthiopie: en larmes, Miss Belgique retrouve son père biologique qui l’avait abandonnée (images)

Élue Miss Belgique 2021, Kedist Deltour a été adoptée par une famille belge alors qu’elle avait 10 ans. Abandonnée dans un orphelinat, elle vient de retrouver son père biologique en Éthiopie.

Ce vendredi 5 novembre fut un jour chargé en émotions pour Kedist Deltour, l’actuelle Miss Belgique. La jeune femme de 24 ans est partie en voyage en Éthiopie, son pays d’origine, pour y retrouver son père biologique.

À l’invitation d’Ethiopian Airlines, Kedist Deltour, 24 ans, est en effet retournée sur les traces de son enfance en Éthiopie. Objectif ? Rencontrer son papa biologique qui l’a abandonnée au décès de la maman quand Kedist avait 8 ans. La jeune fille avait alors été adoptée par une famille belge.

Ce vendredi, à peine quelques heures après avoir atterri à Addis Abeba, la Miss, accompagnée de son demi-frère qui vit à Paris et qui avait aussi fait le déplacement, s’est présentée chez son papa. L’homme est sorti, les larmes aux yeux, et a sauté dans les bras de sa fille avant de remercier le ciel pour ce moment d’émotion intense, sous l’œil des caméras et des photographes belges.

La Miss, très heureuse dans sa famille belge, avait besoin de réponses et notamment de savoir pourquoi il l’avait abandonnée pour refaire sa vie avec une autre femme. « J’étais pauvre et, à ce moment-là, je n’avais pas de quoi vous donner à manger. J’étais livreur et c’était dur pour moi », a-t-il expliqué, des sanglots dans la voix. « En tant qu’enfant, ça m’a détruite. Je n’oublierai jamais », lui a répondu sa fille qui a cependant fini par remplacer la colère par le bonheur de découvrir cette nouvelle famille.

“Je ne comprends toujours pas aujourd’hui comment il a pu nous faire ça. J’ai été tellement en colère contre lui”, expliquait la jeune femme dans une interview pour HLN en avril dernier. Aujourd’hui, la jeune femme a eu l’occasion d’avoir certaines réponses sur ce passé douloureux.

Kedist a rencontré ses 3 petits frères âgés de 6, 10 et 13 ans. La famille vit dans une maison en tôles au cœur du quartier populaire de Yaka, dans la capitale. Kedist s’est ensuite rendue chez son grand-père maternel pour, là aussi, recréer des liens. Ce samedi, elle devrait aller se recueillir sur la tombe de sa maman.