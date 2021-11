États-Unis: un fourgon blindé laisse échapper des liasses de billets sur l’autoroute

Aux États-Unis, un fourgon de transports de fonds appartenant à une banque a laissé échapper des liasses de billets sur une autoroute près de San Diego en Californie. Les automobilistes se sont arrêtés par dizaines pour ramasser les billets échappés.

Des dollars par milliers se sont retrouvés sur une autoroute de Californie ce vendredi. Un fourgon de transport de fonds a laissé échapper des liasses de billets sur une autoroute près de San Diego, non loin de la frontière avec le Mexique. Des conducteurs ont profité de l’aubaine pour arrêter leur voiture à même l’autoroute ou sur la bande d’arrêt d’urgence.

« Il y a de nombreuses vidéos montrant des gens en train de voler l’argent sur l’autoroute en le ramassant par terre », a déclaré lors d’une conférence de presse le sergent Curtis Martin, de la police de l’autoroute de Californie. Il a toutefois voulu doucher la joie de ceux qui ont récupéré des dollars. Les billets échappés du camion, qui représentent des milliers de dollars au total, appartiennent à la banque et doivent être remis à un commissariat de police, a-t-il précisé.

