Etats-Unis: Joe Biden va transférer temporairement ses pouvoirs à Kamala Harris

Kamala Harris va devenir la première femme à exercer la présidence des Etats-Unis. Le président américain Joe Biden va subir vendredi une coloscopie «de routine», un examen sous anesthésie générale, et transférer temporairement ses pouvoirs à sa vice-présidente.

Le président américain Joe Biden va subir ce vendredi, une coloscopie et transférer temporairement ses pouvoirs à Kamala Harris, a annoncé la Maison Blanche ce vendredi, suite à un check-up « de routine » effectué la veille de ses 79 ans. Le démocrate avait été déclaré « en bonne santé » et « vigoureux » par son médecin fin 2019, au moment où il était candidat à la primaire démocrate.

Le président américain, qui ne fume pas et ne boit pas, est entièrement vacciné contre le Covid-19, et a reçu sa troisième dose fin septembre. Il est le plus vieux président de l’histoire des Etats-Unis et a fait savoir publiquement qu’il comptait postuler à sa propre succession en 2024, mais son âge alimente les spéculations sur le fait qu’il pourrait renoncer.

Les détails du bilan de santé du président, qui fête ses 79 ans samedi, seront publiés dans l’après-midi, a précisé l’exécutif américain.