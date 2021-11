Etats-Unis: Antony Blinken annoncé au Kenya, au Nigéria et au Sénégal

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, sera en mini tournée africaine dès la semaine prochaine. Son voyage l’amènera au Kenya, au Nigéria et au Sénégal.

Le département d’Etat américain, a annoncé jeudi 11 novembre, que le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, sera en Afrique du 15 au 20 novembre. Il se rendra au Kenya, au Nigeria et au Sénégal où il discutera de la fin de la pandémie de Covid-19 et de la lutte contre le changement climatique. Au Kenya, Antony Blinken va échanger avec Uhuru Kenyatta sur la coopération pour mettre fin à la pandémie de coronavirus et des questions de sécurité.

Selon le communiqué du département d’Etat américain, Blinken discutera de la sécurité sanitaire internationale, de l’accès à l’énergie et de la revitalisation de la démocratie avec Muhammadu Buhari. L’autorité américaine terminera son voyage à Dakar où, il sera reçu par le président Macky Sall. il s’agira pour Blinken, au Sénégal, de « réaffirmer le partenariat entre nos deux pays », indique le communiqué.

En avril, le secrétaire d’Etat américain avait, en raison de la pandémie de covid-19, rencontré par visioconférence les présidents du Nigéria et Kenya. Il en avait également profité pour échanger avec la jeunesse du continent africain.