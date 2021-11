ESM Bénin révolutionne l’enseignement supérieur avec de nouvelles filières pratiques

Pour mettre en lumière son dévouement au service de la jeunesse, l’Ecole Supérieure de Management dirigée par DR Isidore HOUNHUEDO, a tenu une conférence de presse ce mercredi 24 novembre 2021. Désormais, Cette école qui a su se hisser au sommet de l’excellence avec déjà 15 ans d’expérience, offre de nouvelles formations pratiques aux étudiants à travers l’ouverture de nouvelles filières.

L’établissement privé d’enseignement supérieur, ESM Bénin spécialisé dans la formation des étudiants gestionnaires reste focus sur sa vision, celle de former des cadres compétents susceptibles de faire face à tous les enjeux. Ainsi, l’école qui disposait de près d’une vingtaine de filière et dont les formations sont homologuées par l’Etat béninois et accréditées par le CAMES, a réussi de part ses nombreuses statistiques satisfaisantes à obtenir le feu vert de l’Etat pour la création d’autres filières adaptées au contexte de l’emploi au Bénin, en Afrique et dans le monde entier.

Une Panoplie de filières pratiques désormais disponibles à ESM BENIN

Pour le Président Directeur Général de l’ESM bénin, aucune civilisation n’est durable si elle n’est pas capable de revenir sur ses principes et de donner une nouvelle impulsion à son mode de fonctionnement. L’ESM Bénin en adoptant la vision du gouvernement, a reçu l’autorisation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique d’ouvrir de nouvelles filières. Il s’agit entre autre des filières : Génie Civil, Eau et assainissement, Réseaux Informatiques et Télécoms, Gestion de l’environnement et aménagement du territoire, Administration des Finances, Administration Générale, Sciences juridiques et Politiques, et les Sciences Economiques et Politiques. Ces nombreuses filières pratiques viennent renforcer les nombreuses filières existantes.

ESM BENIN couvre la majorité du territoire national avec l’ouverture des sites annexes dans 8 villes

Alors qu’elle disposait de deux sites au départ, l’ESM BENIN a vite compris à travers ses nombreuses statistiques qu’elle ne saurait véritablement construire l’avenir de la jeunesse en restant seulement à Cotonou et Abomey-Calavi. Au regard de ses nombreux résultats satisfaisants, l’école a eu la confiance de l’Etat à travers le Conseil Consultatif national de l’enseignement supérieur (Ccnes) pour son extension dans les autres villes. En effet, l’Ecole Supérieure de Management est désormais implantée dans six grandes villes phares du Bénin. Après avoir reçu l’autorisation du ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, l’établissement a ouvert des annexes dans des villes du Bénin telles que : Lokossa, pour les étudiants du Mono-Couffo, Bohicon pour ceux des départements du Zou et des Collines, Djougou pour l’Atacora-Donga, Parakou pour l’Alibori-Borgou, Porto-Novo pour l’Ouémé-Plateau et Akpakpa pour réduire la peine des étudiants de l’arrondissement du 16è arrondissement.

Particularité de l’ESM BENIN

L’Ecole Supérieure de Management de part ses nombreuses innovations garde toujours le flambeau d’« Ecole de référence » dans l’arène des meilleurs Établissements Privés d’Enseignement Supérieur (Epes) au Bénin. Elle est l’une des rares universités privées qui accompagnent les étudiants jusqu’à leur intégration professionnelle. Le partenariat avec les auto-écoles de la place permet aux étudiants en fin de formation, d’obtenir le permis de conduire catégorie B.

Elle dispose d’une bibliothèque numérique avec plus 10.000 livres en ligne, une salle multimédia dans laquelle l’on peut compter plus de 100 ordinateurs modernes et une salle de cuisine dotée de matériels de dernière génération pour les étudiants en hôtellerie et tourisme.

ESM BENIN enregistre 100% de réussite dans plusieurs filières à Examen national de licence 2021

Lors de l’examen national de Licence édition 2021, L’Ecole Supérieure de Management a présenté des étudiants dans une dizaine de filières. Sur les 10 filières dans lesquelles les candidats ont été présentés, ESM-BENIN a fourni des résultats satisfaisants : Transport logistique 100%, Entreprenariat et Gestion des projets 100%, Management ressources humaines 96,88%, Marketing communication et commerce 88,71%, Hôtellerie et restauration 86,67%, Système informatique et logiciel 81,25%, Tourisme et loisirs 60%. Ses nombreuses performances relevées chaque année font d’elle une école de référence.

Pour rappel, des séminaires spécialisés sont organisés chaque dernier vendredi du mois aux étudiants. Pour le compte de la rentrée académique 2021-2021, le premier numéro de ce séminaire va se dérouler le vendredi 26 novembre prochain, à 9h sur le site d’Abomey-Calavi. Il sera animé par M. Vito Codjo Cyrille, conseiller académique à l’Ambassade des Etats-Unis, et Dr Christian Brice Ahoyo. Les étudiants au cours de ce rendez-vous auront le privilège de discuter avec les expert sur les thématiques : « Opportunités d’études aux USA et importance de la maîtrise de l’anglais par les étudiants », et « Sensibilisation sur l’entrepreneuriat et la création d’entreprise sociale ».