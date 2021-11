Éradication de la faim dans le monde: Elon Musk pose une condition pour donner 2% de sa fortune

Elon Musk s’est dit prêt à donner 6 milliards de dollars, soit 2% de sa fortune, pour la lutte contre la faim dans le monde. Seule condition: le patron de Tesla souhaite savoir «précisément comment l’argent est dépensé».

Et si Elon Musk offrait 6 milliards de dollars pour mettre un terme aux famines dans le monde ? C’est en tout cas la proposition formulée sur CNN par David Beasley, directeur du Programme alimentaire des Nations Unies (PAM). Celui-ci a appelé les grosses fortunes mondiales, dont Elon Musk et Jeff Bezos, à faire un «geste» afin de lutter contre la faim dans le monde. Le directeur du PAM estime notamment que «6 milliards de dollars pourraient aider 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir.»

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.