Émoi au Brésil: la chanteuse et amie de Neymar, Marília Mendonça meurt dans un crash d’avion

Marilia Mendonça, une chanteuse très populaire au Brésil, est décédée vendredi dans le crash d’un petit avion-taxi dans l’État de Minas Gerais, au sud-est du pays. Elle avait 26 ans.

Le Brésil a perdu l’une de ses plus belles voix. La chanteuse Marilia Mendonça a perdu la vie vendredi dans le crash d’un petit avion-taxi dans l’État de Minas Gerais, au nord de Rio de Janeiro. Sur ce vol court-courrier se trouvaient également son producteur Henrique Ribeiro, l’oncle et conseiller de la chanteuse Abicieli Silveira Dias Filho, ainsi que le pilote et copilote de l’avion, selon le site G1.

L’avion, dont certains médias ont montré la carcasse, a été retrouvé près d’une cascade. L’artiste, qui se rendait dans le Minas Gerais pour assurer une représentation, avait posté quelques instants avant le décollage une vidéo la montrant à bord d’un avion, vraisemblablement celui qui s’est écrasé. Les circonstances de l’accident sont encore floues, ont indiqué les autorités.

https://www.instagram.com/reel/CV5xFdeJJqM/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4ac71052-1149-4d73-9bdf-534d7119858b

Une collision avec une antenne

Le producteur de la chanteuse de 26 ans, son oncle ainsi que les deux pilotes de l’avion ont également été tués, a indiqué l’agent de xd. Selon la police, la cause probable de l’accident est une collision avec une antenne.

De très nombreuses personnalités brésiliennes ont réagi avec émotion au décès de la chanteuse, qui avait commencé sa carrière en 2014 et était l’une des premières femmes à s’imposer dans le « sertanejo », traditionnellement dominé par les hommes.

« Je refuse de le croire, je refuse », a tweeté le footballeur Neymar.

Me recuso acreditar, me recuso 😭 — Neymar Jr (@neymarjr) November 5, 2021

« Je pleure. Je pense que je n’arrive même pas à le croire », a écrit pour sa part le musicien Caetano Veloso. Tandis que le président Jair Bolsonaro a fait l’éloge d’« une des plus grandes artistes de sa génération ».