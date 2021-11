Drame d’Inata: Roch Kabore dit comprendre la colère de la population et annonce des sanctions disciplinaires

Le président burkinabé Roch Kabore, est revenu ce mercredi, sur le drame d’Inata, au terme de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Il dit comprendre la colère de la population, précisant qu’un Conseil supérieur de la Défense nationale sera convoqué incessamment, pour faire le point de l’ensemble des dysfonctionnements et prendre les dispositions qui s’imposent.

C’était très attendu. Roch Kabore devrait s’adresser à la population suite à l’ampleur du drame d’Inata qui a fait descendre les populations dans les rues de Ouagadougou comme celles de Bobo-Dioulasso. Une cinquantaine de morts ont été enregistrées, selon le dernier bilan de l’attaque. Face à la colère de la population, Roch Kabore a livré son message ce mercredi, au sortie du Conseil des ministres. Le chef de l’Etat dit comprendre les frustrations recensées çà et là, dans le pays.

« C’est avec beaucoup d’affliction que je prends la parole au sortir du Conseil des Ministres au sujet du drame d’Inata. Drame dont l’onde de choc a été importante au niveau des différentes couches sociales de notre pays. Cette situation a amené des réactions diverses que je comprends fort bien », a déclaré Roch Kabore.

Soldats affamés, Kabore s’offusque!

La situation déplorable des militaires d’Inata qui sont restés sans vivres durant des jours précédents l’attaque de leur mort, a été une des choses qui ont déplu au chef de l’Etat. Roch Kabore s’est dit particulièrement touché et promet des sanctions à la hauteur de la faute commise.

« Il ne peut pas être normal en ce moment, que l’Armée qui doit être la structure la mieux organisée, que dans cette armée, nous ayions des dysfonctionnements à un niveau si important ; des dysfonctionnements concernant les questions de l’alimentation, des dysfonctionnements concernant les questions logistiques et autres. Cela est inacceptable et c’est pourquoi je comprends fort bien les différentes réactions de colère qui sont exprimées çà et là », s’offusque le président Kabore.

Le patron du Palais présidentiel de Kossyam indique que les instructions ont été données pour qu’une enquête administrative soit faite sur l’ensemble de cette question. « Nous ne devons plus entendre parler des questions d’alimentation dans notre Armée. Nous ne devons plus entendre parler des questions de primes dans cette Armée. Nous devons mettre nos hommes dans toutes les conditions qui leur permettent d’affronter le terrorisme avec l’ensemble du courage et de la détermination qu’il faut ».

Par ailleurs, Roch Kabore annonce la convocation d’un Conseil supérieur de la Défense nationale pour faire le point de l’ensemble des dysfonctionnements et prendre les dispositions qui s’imposent. « D’ores et déjà, nous avons pris un certain nombre de mesures, et je dis et je répète, qu’au terme de l’enquête, l’ensemble des personnes qui seront concernées dans cette question relative à Inata feront l’objet de sanctions disciplinaires sans exception. Je le précise très bien, sans exception », a-t-il insisté.