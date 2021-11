Drame d’Inata: la CEDEAO à le cœur meurtri

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a exprimé sa tristesse et son indignation ce jeudi, suite à l’attaque d’Inata qui a fait 53 morts dans le rang des soldats burkinabé.

« C’est avec stupeur et indignation que Ia Commission de la CEDEAO a appris la mort de plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité et de civils, suite à l’attaque d’un détachement de la Gendarmerie Inata, dans la Région du Sahel Ie dimanche 14 novembre 2021 », indique le communiqué de la CEDEAO. En ces circonstances douloureuses, poursuit le communiqué, « Ie Président de la Commission de la CEDEAO présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés ».

L’organisation sous-régionale a condamné avec fermeté cette attaque qu’elle juge de « lâche » et barbare: « Le Président de Ia Commission de la CEDEAO condamne fermement ces attaques lâches et barbares et exprime au Gouvernement et au Peuple burkinabé, sa compassion et sa solidarité ». La Commission de Ia CEDEAO a réitéré son soutien au Gouvernement du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et réaffirmé son engagement à œuvrer avec les autorités burkinabés pour Ia lutte contre le terrorisme.

Mercredi, le président burkinabé Roch Kabore, est revenu sur le drame d’Inata, au terme de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Il a dit comprendre la colère de la population, précisant qu’un Conseil supérieur de la Défense nationale sera convoqué incessamment, pour faire le point de l’ensemble des dysfonctionnements et prendre les dispositions qui s’imposent.