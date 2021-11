Dissonance dans l’exécution de l’hymne nationale: les excuses publiques de Aurélie Adam Soulé

Après plus d’un siècle et demi, les béninois ont reçu dans la liesse ce mercredi 10 Novembre 2021, les 26 trésors royaux pillées par le colonel Dodds dans les palais royaux d’Abomey en 1892. Ce moment était très attendu et l’accueil réservé à Cotonou à la délégation conduite par Patrice Talon et les 26 trésors royaux, était celui des grands jours. La fausse note observée par les béninois qui ont suivi la cérémonie officielle d’accueil des œuvres culturelles en direct est la dissonance dans l’exécution de l’hymne nationale.

Indignés, bon nombre de béninois n’ont pas resté de marbre sur ce qu’ils ont entendu en direct comme hymne nationale exécutée dans le jardin de la présidence de la République qui a servi de cadre à la cérémonie officielle d’accueil des 26 trésors royaux restitués par la France au Bénin.

En réponse aux mécontentements de certains béninois, le ministre de l’économie numérique, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a expliqué ce qui s’est passé dans une réaction rapportée par LNT. Selon l’autorité de tutelle de l’office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) qui a diffusé en direct l’élément, il ne s’agit pas d’une mauvaise exécution de l’hymne nationale par la garde républicaine mais un défaut technique dans les installations de la télévision nationale.

« Il ressort de nos investigations que les incohérences sonores qui ont été diffusées étaient dues à des dysfonctionnements dans le dispositif technique de production de la sonorisation sur les lieux de la cérémonie » a fait remarquer Aurélie Adam Soulé Zoumarou, selon des propos rapportés par la même source.

Donnant raison à ces compatriotes qui ont montré leur indignation face à la dissonance observée lors de l’exécution de l’hymne nationale qui, il faut le souligner, est un chant sacré, Madame le ministre de l’économie numérique, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, présente les excuses de son ministère et promet que des dispositions seront prise pour que de tels incidents ne se reproduisent plus sur les chaines de services publics.

Agenda prévu suite à l’accueil des 26 trésors royaux

Maintenus dans leur emballages, il est prévu que ces trésors royaux passent environ trois mois dans les locaux de la présidence de la République, le temps de leur acclimatation aux nouvelles conditions de climat et d’hygrométrie. A l’issue de cette période, ils seront exposés au public avant d’être transférés au fort portugais de Ouidah où ils seront exposés pendant trois ans avant d’être acheminés définitivement au musée de l’épopée des amazones et des rois du Dahomey à Abomey, leur destination finale.