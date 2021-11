Disparition de la faune sauvage: le Prince William accuse la démographie africaine

Alors qu’il a actuellement trois enfants, le duc de Cambridge a renouvelé son attaque contre la croissance démographique en Afrique. Le Prince William accuse la démographie africaine d’être à l’origine de la disparition de la faune sauvage.

Les propos du Prince William ont suscité une vague d’indignation. Lundi dernier, lors des Tusk Conservation Awards, le duc a déclaré: « La pression croissante sur la faune et les espaces sauvages d’Afrique en raison de la population humaine présente un énorme défi pour les écologistes, comme c’est le cas dans le monde entier. » « …il est impératif que le monde naturel soit protégé non seulement pour sa contribution à nos économies, nos emplois et nos moyens de subsistance, mais aussi pour la santé, le bien-être et l’avenir de l’humanité », a-t-il ajouté.

Les propos du prince font écho aux commentaires qu’il a fait en 2017, lorsqu’il a déclaré que la « croissance rapide de la population humaine » de l’Afrique mettait sa faune et ses habitats sous une « pression énorme. » À l’époque, le prince William avait été critiqué pour avoir fait ces remarques alors qu’il attendait un troisième enfant.

Selon les experts, la population africaine est en passe de doubler pour atteindre 2,5 milliards d’habitants d’ici à 2050, ce qui pourrait faire de l’Afrique le foyer de plus d’un quart de la population mondiale d’ici au milieu du siècle. La population de l’Afrique est en passe de doubler d’ici 2050, pour atteindre 2,5 milliards, et l’expansion de l’agriculture et d’autres développements constituent une grande menace pour de nombreuses espèces menacées.