Diplomatie: l’Union Européenne s’imprègne de la situation sécuritaire au Sahel

Le président du Burkina Faso Roch Kaboré, a reçu ce vendredi, la Représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel, Emanuela Del Re. Elle a discuté avec son hôte, des questions sécuritaires en vue de mieux comprendre la situation au Burkina Faso et dans la sous-région.

« Le but de cette visite est qu’on a besoin de parler, de discuter de choses, de mieux comprendre la situation, et rencontrer un homme comme le président Kaboré, un homme de vision, c’est vraiment très important pour nous », a déclaré Emanuela Del Re, à sa sortie d’audience avec le président Roch Kabore. « J’ai reçu ce jour en audience, la Représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel, Emanuela Del Re. Nous avons partagé des informations sur la situation sécuritaire dans notre pays et dans la sous-région », a renchéri le président Roch Kabore.

La Représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel, dit avoir reçu d’importantes informations du chef de l’Etat. « J’ai appris beaucoup de choses sur la sécurité pas seulement au Burkina Faso mais aussi dans la sous-région. J’ai appris beaucoup de choses sur le développement humain qui est vraiment une préoccupation importante pour le président et pour l’Union européenne. J’ai appris beaucoup de choses sur le plan économique et sur le rôle que la diaspora peut jouer dans ce pays », a-t-elle précisé.

Pour Emanuela Del Re, l’Union européenne et le Burkina Faso sont des « partenaires naturels » et elle entend poursuivre la collaboration avec le Burkina pour répondre aux attentes actuelles des populations. « Dans la vision du président Kaboré, il y a l’idée vraiment de commencer à travailler encore plus pour la population, pour rendre ce pays encore plus présent sur le plan global », a-t-elle conclu.