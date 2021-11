Démissionnaires de Moele-Bénin, Céphise Béo Aguiar et Cie rejoignent l’UP

Plusieurs démissionnaires du parti Moele-Bénin déposent leurs valises à l’Union Progressiste (UP). L’information a été confirmée à BENIN WEB TV ce jeudi 11 novembre 2021 par l’un d’entre eux, Céphise Béo Aguiar.

On connaît désormais la destination de Céphise Béo Aguiar, Edmond Ayindé, Julien Gbaguidi, Albert Boco et Cie démissionnaires de Moele-Bénin. Ils ont décidé de rejoindre l’Union Progressiste (UP), plusieurs mois après leur départ de Moele-Bénin. Selon Céphise Béo Aguiar, c’est une décision de groupe, qui a été discutée pendant longtemps entre tous les concernés. « C’est une décision de groupe », a-t-il martelé.

Selon l’ancien secrétaire général du parti dirigé par Jacques Ayadji, le choix porté sur l’UP répond à un besoin d’adhésion à une formation politique d’envergure, un grand ensemble, conformément à la nouvelle charte politique. L’objectif selon Céphise Béo Aguiar, « c’est de se retrouver dans un ensemble plus homogène, plus ouvert et plus cohérent et plus fort », a-t-il confié à BENIN WEB TV.

Pour rappel, les nouveaux adhérents de l’UP ont claqué la porte de Moele-Bénin à tout de rôle courant juillet 2021. La divergence entre les démissionnaires et les responsables du parti nées après la nomination d’un des membres au poste de Préfet de Département. Dans la foulée, Céphise Béo Aguiar et Edmond Ayindé avaient été sanctionnés pour faute lourde.

Sous sanction, Céphise Béo Aguiar et Edmond Ayindé ont démissionné du parti. Ils ont été suivis par plusieurs autres personnes comme Julien Gbaguidi, Albert Boco et autres, qui avaient tous dénoncé un malaise profond dans la gestion au sommet de Moele-Bénin.