Déferlement de vagues à Agoué: des populations sommées de quitter la zone avant vendredi

A travers un communiqué en date du lundi 8 Novembre 2021; le maire de la Commune de Grand -Popo lance une alerte à l’endroit des populations de sa Commune contre le phénomène de déferlement de vagues marinées qui engloutissent des habitations.

Il est observé depuis un moment sur toute la côte béninoise et sur la côte d’Agoué un phénomènes de déferlement de vagues marinées détruisant les biens et habitations des populations. Et face à la prévision météo-marine fournie par les services compétents, une aggravation de la montée des eaux est annoncée les jours à venir.

A lire aussi: Bénin: trois décès dans un accident de route sur le pont d’Ahlan (Zangnanado)

Pour prévenir d’éventuels drames face à cette catastrophe qui s’annonce et qui crée l’insécurité, fait perdre la tranquillité et détruit les biens des populations, l’autorité communale demande à toute personne située sur la berge nord du bras lagunaire du village de Hilacondji et sur la côte d’Agoué de quitter les lieux au plus tard le vendredi 12 Novembre 2021.

La mairie, la préfecture et le ministère du cadre de vie sont à pieds d’œuvre pour l’aménagement des sites d’accueil provisoire pour les sinistrés. La police républicaine et les chefs villages sont instruits pour l’accomplissement diligent de la libération du site faisant partie du domaine public maritimes dans les délais.

Le maire rassure par ailleurs tous les sinistrés recensés lors des enquêtes d’élaboration du plan d’action et de réinstallation du projet WACA-REsIP Bénin que les dispositions seront prises au moment opportun pour leur indemnisation.