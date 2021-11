« De Boni Yayi à Patrice Talon, il n’y a pas eu d’avancée politique… », Richard Ouorou

Depuis 2006, le Bénin traverse une turbulence politique faite de manœuvres de division. C’est du moins ce que pense le politologue Richard Ouorou. Si selon lui la situation a été assez déplorable sous le règne de Boni Yayi, sous le président Patrice Talon, elle est encore pire.

La situation politique du Bénin depuis quelques années est assez tendue. Selon le politologue béninois Richard Boni Ouorou, le phénomène a été assez remarquable sous le président Boni Yayi qui s’est évertué à diviser les partis politiques.

A lire aussi: Bénin: les corps sans vie de 3 personnes retrouvés dans un ménage à Titirou (Parakou)

« Pendant les 10 ans de Boni Yayi, l’espace politique a été balkanisé. Yayi Boni s’est même attelé lui-même à vouloir émietter les partis politiques. Boni Yayi a poussé le vice jusqu’à diviser les familles nucléaires« , a déploré Richard Boni Ouorou dans un entretien sur une web télévision.

Le consultant international en veut pour preuve la division de la famille Soglo par la nomination de l’un des fils du couple présidentiel alors que la famille était en opposition au régime. Le cas de Grégoire Laourou et l’ancien ministre Komi Koutché est aussi illustratif selon le politologue, de cette volonté de diviser pour régner.

Avec l’avènement du président Patrice Talon avec sa volonté de réforme, on pensait que les choses allaient changer dans le sens positif. Malheureusement, constate Richard Boni Ouorou, « les choses sont encore pires aujourd’hui« .

« Sous de prétextes fallacieux de vouloir réorganiser l’espace politique, Talon a fait voter une loi de dissolution. Cette loi a permis la dissolution des partis politiques, la soumission des opinions politiques les plus désespérées et les politiciens les plus véreux. Ceux qui sont les politiciens les plus contestataires sont en prison« , fait remarquer Richard Boni Ouorou en concluant que l’environnement politique est encore plus chaotique aujourd’hui qu’hier.