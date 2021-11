Crise humanitaire en Afghanistan: les Talibans adressent une lettre ouverte aux Etats-Unis

Alors que l’Afghanistan traverse une crise humanitaire et économique sans précédent, les nouveaux dirigeants, les talibans ont adressé une lettre ouverte au Congrès américain pour demander de l’aide afin d’y faire face.

Les Talibans ont adressé une lettre ouverte au Congrès des Etats-Unis pour appeler à la levée des sanctions américaines contre l’Afghanistan, ce qui impliquerait la libération des actifs de la banque centrale afghane. « Actuellement, le défi fondamental de notre peuple est la sécurité financière et les racines de cette préoccupation conduisent au gel des avoirs de notre peuple par le gouvernement américain », lit-on dans la lettre publiée mercredi.

« La souffrance d’un enfant souffrant de malnutrition, la mort d’une mère par manque de services de santé, la privation d’un Afghan ordinaire de nourriture, d’abris, de médicaments et d’autres besoins primaires n’a aucune justification politique ou logique. Cela nuit au prestige du gouvernement et du peuple des États-Unis d’Amérique car il s’agit d’une question purement humanitaire », indique la lettre.

Washington a gelé environ neuf milliards de réserves de la banque centrale de l’Afghanistan, dont la plupart étaient parquées aux États-Unis. La plupart des aides au pays ont également été suspendues. Une situation intervenue après que les talibans ont pris le pouvoir dans le pays en août. Avant cela, le gouvernement de Kaboul avait reçu 8,5 milliards de dollars d’aide militaire et civile chaque année, selon un rapport du groupe de réflexion de Kaboul, Afghanistan Analysts Network. Les subventions ont été utilisées pour financer 75 pour cent des dépenses publiques.

Des millions de personnes ont désormais perdu leur principale source de revenus, et les secteurs de l’éducation et de la santé ainsi que d’autres services publics ne sont plus pleinement opérationnels. Les Nations Unies ont averti que 97% des Afghans pourraient sombrer dans la pauvreté d’ici la mi-2022.