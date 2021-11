Crise éthiopienne: Félix Tshisekedi dépêche une mission de bons offices à Addis-Abeba

Le président de la République Démocratique du Congo et par ailleurs, président en exercice de l’Union Africaine, Félix Tshisekedi, a dépêché une mission diplomatique en Ethiopie, dans le cadre du règlement de la crise qui oppose les autorités fédérales à celles érythréennes. Les émissaires de Félix Tshisekedi vont renforcer la mission de l’Union Africaine déjà en cours dans le pays.

Le président congolais Félix Tshisekedi dit suivre « avec une grande attention et une profonde préoccupation l’évolution de la situation dans le nord de l’Éthiopie et ses conséquences humanitaires ». Dans le communiqué produit par son Cabinet, le chef d’Etat a appelé les deux parties prenantes à la crise actuelle à prendre la langue entre elles, afin de trouver une issue pacifique au différend pour une réconciliation nationale.

« Le Président en exercice de l’Union Africaine tient à rappeler les principes sacro-saints inscrits dans l’acte constitutif et les autres instruments juridiques pertinents de l’Union Africaine notamment, la préservation de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie, et la condamnation par l’Union Africaine de toute tentative visant au changement anticonstitutionnel d’un gouvernement », souligne un communiqué du cabinet de Félix Tshisekedi qui réitère la solidarité du continent africain avec le peuple éthiopien.